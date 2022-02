Poggio Torriana: scontro camion- furgone, che finisce fuori strada

Poggio Torriana: scontro camion- furgone, che finisce fuori strada.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì a Poggio Torriana, in via Uso: un camion è entrato in collisione con un furgone con logo dell'Associazione Papa Giovanni XXIII che poi è finito fuori strada, adagiandosi sulla cunetta a destra della carreggiata. Nessuna conseguenza per gli occupanti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi; inevitabili le ripercussioni sul traffico.

