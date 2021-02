Poggio Torriana: truffata da una vendita online, denunciato l'autore

Aveva acquistato una console online al prezzo di 200 euro, ma non l'aveva mai ricevuta. I Carabinieri di Villa Verucchio hanno raccolto la denuncia di una cittadina di Poggio Torriana che aveva trovato l'offerta su un annuncio di vendita. Dopo aver versato la cifra richiesta su una postepay l'inserzionista si era reso irreperibile.







Dopo qualche settimana di indagini, gli uomini dell'Arma hanno rintracciato l’autore della truffa, un 34enne di Napoli, con precedenti per reati simili. Dovrà ora rispondere all’Autorità Giudiziaria di Rimini del reato di “truffa aggravata”.

I Carabinieri invitano a segnalare tempestivamente casi simili, in modo di poter effettuare indagini in tempi brevi per rintracciare gli autori.