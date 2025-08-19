POLITICO ITALIA Polemica sui medici novax, Salvini: "Al ministero c'è qualcosa che non va" Il vice presidente del Consiglio interviene a gamba tesa dopo che il ministro Schillaci ha revocato le nomine

La polemica politica degli ultimi giorni ha investito le nomine all'interno del Gruppo tecnico consultivo sulle vaccinazioni, il Nitag, dov'erano stati inseriti due medici accusati di essere no vax, tanto che il ministro della Salute Orazio Schillaci ha revocato l'intero gruppo. Una iniziativa del ministro che, secondo diverse fonti parlamentari, ha fatto innervosire la presidente Giorgia Meloni, nelle ultime ore a Washington per il vertice di Trump sulla guerra in Ucraina, in quanto iniziativa non concordata.

Le opposizioni puntano il dito contro la mancanza di indirizzo dell'Esecutivo, perché a loro dire preferisce mantenere una posizione ondivaga tra i dati scientifici e le posizioni dei negazionisti. “Avevo sperato – scrive infatti Davide Faraone, Italia Viva – che dietro la decisione del ministro Schillaci di sciogliere il Nitag, ci fosse un indirizzo di Giorgia Meloni. Invece no: da Palazzo Chigi trapela irritazione. Lei – conclude – che in campagna elettorale strizzava l'occhio a quel mondo, continua coerentemente a lisciarne il pelo anche da presidente”. “Evidentemente al ministero c'è qualcosa che non va – arriva la bordata di Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio – perché il ministro o si è distratto prima o si è distratto dopo che si è auto azzerato la commissione”. Anche per il suo collega di partito, il leghista Claudio Borghi, il ministro Schillaci “ha ceduto alle pressioni del Partito Democratico”.

Invece la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, Forza Italia, ha parlato di “atto di responsabilità: giusto e doveroso – puntualizza – sgombrare il campo da ogni ambiguità, per non minare la fiducia collettiva nel sistema sanitario”. Altra polemica, sul taser, dopo i casi di Olbia e Genova, dove nel giro di due giorni due persone sono morte per aver ricevuto una scarica dalle forze dell'ordine. Per il ministro dell'Interno Piantedosi, è uno strumento imprescindibile per evitare l'utilizzo di armi da sparo: “Vanno respinte – conclude – perché del tutto pretestuose, pregiudiziali e infondate, le polemiche contro le forze di polizia”. “Chiederemo al ministro una relazione dettagliata in Parlamento – annuncia Riccardo Magi, Più Europa – sull'uso e sull'abuso del taser: vedremo se è davvero imprescindibile oppure no. Davanti a questi decessi sospetti, un ministro che ha a cuore lo stato di diritto ne sospenderebbe subito l'uso e avvierebbe un'indagine”.

