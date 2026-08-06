Polemica sul video della Lega, la sindaca Angelini: "Razzismo estremo che infanga la nostra città»

“Un contenuto gravissimo, intriso di un razzismo estremo e inaccettabile, che infanga la nostra città”. Così la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, condanna un video pubblicato su TikTok dal profilo ufficiale della Lega.

Il filmato, visualizzato da centinaia di migliaia di utenti, riprende il video realizzato dal settimanale consumatore tedesco Junge Freiheit sulla crisi di Ceuta in cui si vedono centinaia di persone di colore su di una spiaggia. Ma a scatenare le polemiche è la didascalia: "POV: è il 2030, sei in spiaggia a Riccione e Matteo Salvini non è il Ministro degli Interni".

@legaofficial È come se tu fossi l’unica luceee audio originale - Lega

“Se quella pagina appartiene davvero alla forza politica guidata dal vicepresidente del Consiglio - afferma la sindaca - siamo davanti a un’offesa alla Costituzione e alla tradizione di accoglienza di Riccione”. Angelini chiede quindi a Salvini di prendere le distanze dal video, farlo rimuovere e presentare le proprie scuse alla città. “Se invece il canale non fosse riconducibile alla Lega - aggiunge - il vicepresidente del Consiglio intervenga immediatamente per tutelare il partito e l’onore di Riccione, anche attraverso le necessarie denunce”.







