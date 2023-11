GUERRA IN UCRAINA Polemiche per la telefonata "fake" a Giorgia Meloni, opposizioni: "Figuraccia per il Paese" Per Foti (FdI) la Premier non è caduta in trappola, ma ha ribadito la posizione del Governo

Polemiche, sul fronte politico, in Italia dopo il caso dello scherzo telefonico di due comici russi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla guerra in Ucraina. Meloni è stata vittima di una telefonata "fake", con uno dei due comici che si è spacciato per il Presidente della Commissione dell'Unione Africana. E' successo il 18 settembre, prima di un'Assemblea generale Onu. Nel corso della telefonata la premier osservava che "c'è molta stanchezza da tutte le parti" sul conflitto e "si avvicina il momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita". Dall'opposizione più di una forza politica parla di "figuraccia" per il Paese. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Foti, la premier non è caduta in trappola, ma ha ribadito "con coerenza e trasparenza" la linea dell'esecutivo. Necessario "agire affinché simili circostanze non si ripetano in futuro", afferma il presidente del Copasir Lorenzo Guerini.



