Polfer, agenti ferroviari contesi tra Bologna e Rimini: il caso finisce in Parlamento

A tre mesi dall’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, tornano al centro del dibattito i temi della sicurezza ferroviaria e della presenza della Polfer nelle stazioni. Secondo quanto segnalato dal sindacato Siulp, dal 13 aprile cinque agenti della Polfer di Bologna potrebbero essere trasferiti a Rimini per sopperire alle carenze di organico. Una decisione che si inserirebbe nel contesto della riduzione del presidio nella stazione riminese, passato da servizio h24 alla fascia oraria 7-19.

Una prospettiva che ha sollevato forti critiche. “A tre mesi dalla tragedia, gli impegni presi risultano disattesi”, ha dichiarato Manola Cavallaro, segretaria generale aggiunta della Fit Cisl Emilia-Romagna, sottolineando come le promesse avanzate dopo l’incontro in Prefettura non abbiano trovato concreta attuazione. Tra le richieste avanzate dai sindacati figuravano il rafforzamento della presenza della Polfer a bordo treno, un aumento delle forze dell’ordine nelle stazioni e l’introduzione di sistemi di controllo come i tornelli. “Si è trattato di impegni di facciata”, ha aggiunto Cavallaro, annunciando la richiesta di un incontro urgente con i prefetti di Bologna e Rimini.

Critiche anche dal fronte politico. “È irresponsabile e profondamente sbagliata la scelta di trasferire agenti da Bologna”, ha dichiarato Alessandro Erriquez, evidenziando come, dopo i recenti episodi di violenza, sarebbe necessario un rafforzamento e non una riduzione dei presidi. Sulla stessa linea l’assessora alla Sicurezza urbana di Bologna, Matilde Madrid, che ha definito “inaccettabile” anche solo l’ipotesi di spostare personale, chiedendo chiarimenti immediati e annunciando che la questione sarà portata in Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il caso è destinato ora ad approdare anche in Parlamento, mentre resta alta l’attenzione sulla sicurezza nelle stazioni e sui treni, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi previsto nei mesi estivi.









