POLIZIA FERROVIARIA Polfer, ponte di ferragosto: oltre 4.000 controlli e 4 arresti Nella sola giornata dell'11 agosto schierate in territorio 253 pattuglie

Ponte di Ferragosto movimentato per la Polfer dell'Emilia Romagna. Nella vasta attività di vigilanza sul territorio identificate 4.277 persone, 4 arresti, 4 segnalazioni all'autorità amministrativa e 6 minori non accompagnati riaffidati alle famiglie o collocati in strutture protette.

Dei quattro arresti uno è stato effettuato a Modena in esecuzione di un provvedimento di cattura, uno a Parma per evasione e due dal personale del Settore Operativo della stazione di Bologna Centrale per rapina impropria di un cellulare a bordo di un treno e per un ordine di carcerazione per espiazione di un cumulo pene totale di oltre 7 anni. Negli stessi giorni segnalate all'Autorità Amministrativa anche 7 persone per ubriachezza e uso di stupefacenti con il conseguente sequestro di 30 grammi di cannabinoidi, 2 di cocaina e 9 di oppiacei.

Di particolare rilevanza l'attività di controllo straordinario dell'11 agosto denominata “Stazioni Sicure”. Schierate in totale nel territorio regionale 235 pattuglie e 25 servizi di vigilanza a bordo dei treni. Tra le 31 denunce per vari reati, dalla resistenza a pubblico ufficiale al tentato furto, anche una nei confronti di due giovani che hanno rubato una sedia a rotelle nell'ufficio assistenza alla clientela delle Ferrovie dello Stato.

