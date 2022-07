ELEZIONI2022 Politica italiana, Forza Italia perde continuamente pezzi: altre due deputate lasciano Gelmini e Cangini si avvicinano al Fronte Repubblicano di Calenda, Bonino e Della Vedova

Il governo valuta un'altra proroga del taglio di 30 centesimi delle accise sui carburanti, al momento dura fino al 21 agosto e potrebbe estendersi fino a fine settembre, così come si studia la possibilità di azzerare l'Iva su pane e pasta e ridurla dal 10 al 5% su carne e pesce. I partiti intanto hanno iniziato le grandi manovre: Forza Italia perde continuamente i pezzi, dopo i ministri Brunetta e Gelmini e il senatore Cangini, con questi ultimi due che si sono avvicinati al nuovo Fronte Repubblicano di Calenda, Bonino e Della Vedova, anche le deputate Annalisa Baroni e Giusy Versace dicono addio al partito di Berlusconi, in aperta contestazione con le ultime decisioni. Calenda, dal canto suo, apre a Enrico Letta del Pd ma ha idee precise su Palazzo Chigi. Chi si dice a disposizione del Pd, anche per eventuali candidature, è Nicola Zingaretti che, nel caso, lascerebbe la presidenza della Regione Lazio, dato che dopo due mandati non ci si può ricandidare. Mercoledì si riunirà il gotha del centrodestra in una sede neutra, Montecitorio: si discute su chi possa essere la figura chiave da indicare come presidente del Consiglio, ma secondo Matteo Salvini può essere solo chi, il 25 settembre, prenderà più voti.

Nel video l'intervista a Carlo Calenda, leader di Azione

