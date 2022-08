Politica italiana: slitta alla serata di Ferragosto la direzione del Pd, nessuna tensione ma "fisiologiche discussioni"

La politica italiana non si ferma a Ferragosto, visto che il voto del 25 settembre si avvicina. In casa centro-sinistra questa sera la direzione del Partito Democratico slittata alle ore 20 dopo la convocazione per questa mattina. Nessuna tensione, ma solo "fisiologiche discussioni", fanno sapere dal partito. E intanto il segretario Enrico Letta torna sulla possibile candidatura di Casini nel collegio uninominale di Bologna per la coalizione di centro-sinistra. Per Letta, Casini rappresenta una "voce" a difesa della Carta Costituzionale che il centrodestra potrebbe volere cambiare. Un disegno "da sventare", per il segretario Dem. Intanto, nel centro-destra torna a intervenire Silvio Berlusconi che assicura: "nei primi cento giorni dovremo mettere in sicurezza i conti dello Stato". La sinistra, per il leader di Forza Italia, metterebbe invece in pericolo libertà e prosperità. Berlusconi rinnova l'apprezzamento verso le capacità di Salvini, con Meloni dice che non c'è mai stata una distanza ma allo stesso tempo aggiunge che Forza Italia "non si è spostata verso nessuno".

