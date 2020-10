RIMINI Polizia arresta latitante: deve scontare 6 anni e mezzo per violenza sessuale e rapina

Camminava in via Tolemaide, a Rimini, lungo il marciapiede quando il suo atteggiamento ha insospettito una volante della Polizia di Stato. Un 29enne marocchino, irregolare sul territorio italiano, alla vista delle forze dell'ordine ha cercato di fuggire verso la campagna, costringendo gli agenti all'inseguimento a piedi. Dopo averlo preso hanno scoperto che su di lui pendeva un ordine di cattura della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna di settembre 2020. L'uomo deve infatti scontare 6 anni e 6 mesi di reclusione in carcere per i reati di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, rapina e furto.





