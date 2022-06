Polizia: controlli a Rimini e Riccione, ritirate 7 patenti

Ieri sera in seguito a una serie di controlli a Rimini e Riccione, principalmente nei pressi delle stazioni ferroviarie, la Polizia ha emesso 44 multe per violazione del Codice della Strada e denunciato sei persone per guida in stato di ebrezza. Sono state ritirate sette patenti, di cui una di un neopatentato con tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, e una carta di circolazione. Sono stati sanzionati anche molti giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti, detenute per uso personale. I controlli sono stati fatti in vista del lungo ponte del 2 giugno con lo scopo di ottenere una maggiore sicurezza in quei giorni di festa.