Polizia di Ravenna denuncia youtuber per incitazione al suicidio.

“9 modi per suicidarsi”, questo il titolo del video caricato su YouTube che, oltre all'oscuramento del canale, è costata una denuncia per istigazione al suicidio ad un uomo di 30 anni vicentino, noto con il nickname “Creepy Ryan”. L'operazione scaturisce dalla testimonianza dei genitori di una 14enne che, dopo aver visionato un video su YouTube, aveva tentato il suicidio. Si è così attivata la Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica della Polizia postale di Ravenna e Bologna, coordinati dalla Procura ravennate e dal Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, che hanno identificato e denunciato il 30enne, ritenuto responsabile di “aver caricato video incitanti al suicidio”.

