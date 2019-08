Polizia di Stato: 6 arresti e oltre 600 controlli nel ferragosto

Due giorni di intenso lavoro per la Polizia di Stato negli oltre 30 eventi del ferragosto tra Rimini e Riccione. Nelle giornate di mercoledì e giovedì 6 persone sono state arrestate, 20 denunciate e più di 600 identificate. Durante i controlli in diversi locali notturni oltre 20 le persone segnalate come assuntori di droghe.

Nel pomeriggio di giovedì un cittadino marocchino è stato trovato in possesso di 31 dosi di cocaina e 27 di ketamina pronte per lo spaccio insieme a diverso denaro contante. Arrestato un senegalese per tentata estorsione dopo il furto di uno smartphone e una cittadina moldava su cui pendeva un mandato di cattura per furto e truffa. Intensi anche gli accertamenti nei minimarket e in diversi esercizi commerciali lungo la costa.

Il reparto della Polizia Stradale nella giornata di ferragosto ha fermato 110 veicoli e controllato 130 persone: 78 le infrazioni al codice della strada tra cui 4 per vetture sprovviste di assicurazione. Su un totale di 122 controlli etilometrici, 9 le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza. Potenziata inoltre l'attività della Polaria: all'aeroporto Fellini di Rimini circa 2500 passeggeri identificati.