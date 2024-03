BELLARIVA Polizia di Stato: arrestate due persone per droga, ospiti con altri di hotel senza autorizzazione

Durante alcuni controlli presso un Hotel di Rivabella, che sarebbe dovuta essere chiusa, poiché attività a carattere stagionale, i poliziotti l'avevano trovata funzionante nonostante la stagione estiva fosse terminata da molto tempo. Tanto che era scattato un provvedimento di chiusura disposto dal SUAP del Comune di Rimini, datato 08/02/2024, che aveva ordinato di cessare l’attività non autorizzata. Tornati il 4 marzo, davanti all' albergo gli agenti hanno trovato affisso un cartello con la scritta “chiuso”, ma dalla parte laterale dell’edificio, era presente un cancello carraio, leggermente aperto, dal quale era evidente che si potesse accedere alla struttura tramite la porta della cucina e successivamente avviarsi presso le stanze.

La polizia amministrativa della Questura ha scoperto all'interno 10 persone, tra cui un minore. Una camera era occupata da 2 stranieri, che avevano un involucro di plastica contenente ketamina. Da una perquisizione più approfondita all’interno di una cassaforte c'era la somma di 815 euro suddivisa in banconote di vari tagli. Dati i fatti, i due stranieri venivano tratti in arresto per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

