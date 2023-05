Polizia Locale: arrestato per la 4ª volta per spaccio di sostanze stupefacenti a Rivazzurra

Lo hanno trovato con 83 dosi di cocaina in casa, per questo un cittadino di origini straniere, sorpreso di nuovo dagli agenti della squadra giudiziaria in un’attività di spaccio a Rivazzurra, è stato arrestato. È la quarta volta che viene arrestato. compreso anche il divieto di dimora in tutta l’Emilia Romagna. Una misura cautelare che evidentemente non è stata sufficiente, non solo a impedirgli di tornare ma a farlo, ricominciando a spaccare proprio nelle medesime vie in cui era stato arrestato l’ultima volta.

Il 35 enne è stato sorpreso di nuovo nelle vie limitrofe al Parco Pertini di Rivazzurra. Dopo una breve fuga in cui è stato visto liberarsi di alcune dosi di cocaina, gli agenti lo hanno fermato alla porta di casa dove da alcune indagini risultava abitare. Nell’abitazione, sono state trovate altre 3 persone, 2 delle quali intente a consumare sostanza stupefacente riconosciuta come crack.

Gli agenti hanno proceduto ad identificare le 2 persone sorprese al consumo di sostanze, mentre il 35enne è stato arrestato e oggi compare davanti al Giudice del Tribunale di Rimini nel processo per direttissima. "Da parte nostra c’è tutto l’impegno a garantire il presidio del territorio con unità cinofile, telecamere, presenza ecc., - ha commentato l'assessore Juri Magrini - ma occorre fare una riflessione più ampia per non vanificare il lavoro che ogni volta viene messo in campo.”