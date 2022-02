Polizia Locale: automobilista ai 150km/h sulla via Emilia, sette patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza

Una fine settimana di lavoro per la Polizia Locale di Rimini che, venerdì sera, ha sanzionato un locale della Vecchia Pescheria, per la musica diffusa ad altissimo volume ben oltre l’orario consentito. Sul fronte sicurezza stradale, un automobilista è stato sorpreso ai 150km/h, sulla via Emilia - all’altezza di San Martino in Riparotta - dove il divieto è dei 50km/h. L’infrazione è stata registrata dallo ‘scout speed’. In pieno centro, invece, nei controlli effettuati dal personale in abiti civile, in via Principe di Piemonte sono state fermate una quindicina di auto, con sette conducenti sanzionati perché risultati con tasso alcolemico superiore al consentito. Per tutti il ritiro della patente, per quello con valori più alti, anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza.