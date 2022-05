RIMINI Polizia Locale: dall'inizio dell'anno oltre 50 kg di droga sequestrata, una ventina le persone arrestate

Sono oltre una trentina nei primi cinque mesi dell’anno i servizi condotti dalla Polizia Locale di Rimini legati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un’attività contrassegnata da alcuni interventi di grande rilievo, tra cui spicca la maxi operazione del 31 marzo scorso che ha portato al sequestro di droga per un valore di circa 600 mila euro. Complessivamente sono oltre 50 i chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate (cocaina, hashish, marijuana e eroina). Una ventina di persone tratte in arresto per spaccio e una quindicina segnalate per essere trovate in possesso di droga. Numeri sull’impegno del Corpo nel contrasto ad un fenomeno che vede in prima linea in particolare il nucleo della squadra giudiziaria, supportato dalle quattro unità cinofile.

Oltre all’attività antidroga, la Polizia Locale continua a tenere alta l’attenzione sul fronte del contrasto all’abuso di alcol alla guida: già una quarantina le patenti ritirate e una quindicina le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica.

“E’ doveroso un ringraziamento al personale della Polizia Locale per l’impegno quotidiano su un fronte così difficile come il contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, attività che vede il nostro corpo lavorare in sinergia con le forze dell’ordine preposte – commenta l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini - Quella dello spaccio di sostanze stupefacenti è una vera e propria piaga della società contemporanea, proprio per una diffusione che si estende anche verso la parte più giovane della popolazione. Per questo la lotta al traffico di droga deve essere priorità a tutti i livelli, internazionale, nazionale, locale”.

