RIMINI Polizia Locale: i numeri dell'attività del Corpo nel 2022

Polizia Locale: i numeri dell’attività del Corpo nel 2022.

Il Corpo della Polizia Locale di Rimini fa un report delle attività svolte lungo tutto l'arco del 2022. Viabilità, sicurezza stradale, presidio del territorio per la tutela della sicurezza urbana, servizi di polizia amministrativa sono gli ambiti in cui sono impegnati ogni giorno le 240 donne e uomini che formano il Corpo.

"Un Corpo sul quale l’Amministrazione ha deciso di investire, andando a potenziare l’organico con l’assunzione di trenta agenti già ad inizio mandato, con il potenziamento in corso dei distaccamenti decentrati e dei presidi territoriali, aumentando la dotazione di strumenti e mezzi, ad esempio attraverso il nuovo mezzo che sarà adibito a ufficio itinerante dedicato in particolare ai servizi di sicurezza stradale”- commenta l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini.

Sul fronte della sicurezza stradale sono stati sottoposti a controllo 112.763 veicoli. I controlli alcoolimetrici effettuati sono stati 2.536: 238 le patenti ritirate. Tredici gli automobilisti trovati alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Aumentano gli incidenti stradali: 1.360 di cui quattro mortali. Trentuno gli incidenti che hanno coinvolto soggetti trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito o dopo aver assunto droghe. In calo le violazioni al codice della strada. La maggioranza delle rilevazioni è stata accertata grazie all’ausilio della strumentazione elettronica come autovelox in sede fissa, vista red semaforici, speed scout. In diminuzione le sanzioni rilevate agli incroci semaforici dalle telecamere.

Sul fronte della sicurezza urbana spiccano i 42 sequestri di sostanze stupefacenti, per oltre 56 kg di droga sequestrata. Sessantanove le persone tratte in arresto, 83 le persone denunciate. Sono state invece 110 le sanzioni relative alle ordinanze comunali emesse a contrasto dello sfruttamento della prostituzione.

