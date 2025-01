RIMINI Polizia Locale Rimini: il 2024 tra sicurezza stradale e urbana, numeri in crescita Nuovi record per la Polizia Locale di Rimini nel 2024: dai controlli stradali alle operazioni di sicurezza urbana, il bilancio dell'anno testimonia un impegno costante.

Polizia Locale Rimini: il 2024 tra sicurezza stradale e urbana, numeri in crescita.

La Polizia Locale di Rimini ha chiuso il 2024 con numeri significativi, a conferma di un lavoro intenso e diversificato a tutela della sicurezza cittadina. Tra i dati più rilevanti, i 95.816 veicoli controllati e le 101.424 violazioni al Codice della Strada registrate, in gran parte grazie all'uso di strumenti elettronici come autovelox e ZTL.

Il 2024 ha segnato il minimo storico per gli incidenti mortali (2), mentre sono raddoppiati i sinistri legati all’uso di alcool e droghe rispetto al 2023. Sul fronte della sicurezza urbana, il progetto SUN ha garantito una presenza costante anche nelle ore notturne, con 382 controlli contro la prostituzione e 178 verifiche sui pallinari estivi.

Incrementati i servizi antidroga con il supporto dell'unità cinofila, che ha effettuato 71 interventi, mentre 64 sequestri di sostanze stupefacenti e 63 arresti completano il quadro delle operazioni. Anche la videosorveglianza ha visto un notevole potenziamento, con 339 telecamere attive sul territorio e un ulteriore ampliamento previsto per il 2025.

Il contrasto all’abusivismo commerciale, con 146 sequestri di merce e 36 verbali amministrativi, prosegue in linea con l'anno precedente.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Juri Magrini hanno elogiato il lavoro del Corpo, sottolineando come la crescente complessità normativa e operativa renda il loro impegno ancora più prezioso. "Ringraziamo le donne e gli uomini del Corpo per la loro professionalità e dedizione, fondamentali per una città viva come Rimini," ha dichiarato l'assessore Magrini. Un bilancio che dimostra l'efficacia delle strategie messe in campo e conferma la Polizia Locale di Rimini come un pilastro nella gestione della sicurezza del territorio.

