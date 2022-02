SICUREZZA STRADALE Polizia Locale Rimini: nel 2021, 32 incidenti per guida in stato di ebrezza, ritirate 144 patenti

Nel 2021 sono stati 32 i sinistri stradali causati dalla guida in stato d’ebrezza, 2.219 i controlli con l’etilometro fatti dalla Polizia Locale di Rimini e 144 patenti ritirate. L’assessore alla sicurezza Juri Magrini ha detto: "Anche nel 2022 verrà posta grande attenzione con servizi mirati nel fine settimana, per contrastare questo fenomeno, ridurre o azzerare completamente la causa dei sinistri stradali che avvengono per questo motivo, alcuni dei quali con conseguenze gravissime. Porremo anche particolare attenzione ai giovani verso cui, oltre che con i controlli e le sanzioni, siamo impegnati con diverse attività di informazione, sensibilizzazione e formazione ai rischi di guida in stato di ebrezza”.

