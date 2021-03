RIMINI Polizia Locale: sequestrati quasi 3 etti di cocaina, arrestato un 22enne

Quasi 3 etti di cocaina sequestrati, insieme a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi, bilancino di precisione, mannitolo - utilizzato per ‘tagliare’ la sostanza stupefacente - e a circa 3.900 euro ritenuti proventi di spaccio. È il risultato dell’ultima operazione antidroga condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia locale di Rimini, che ha portato all’arresto di un 22enne cittadino straniero, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è avvenuta ieri pomeriggio, con gli agenti fuori dalla struttura alberghiera dove l’uomo alloggiava. Con la collaborazione del gestore dell’hotel e dopo aver avvisato il pubblico ministero di turno, gli agenti hanno perquisito la camera dell’uomo, trovando un panetto di cocaina da 133 grammi nascosto nella tasca di un giubbotto e altri 137 grammi di cocaina suddivisi in dosi da 20 e 15 grammi. Nella stanza gli agenti hanno rinvenuto il materiale per il confezionamento delle dosi e il denaro. Per l’uomo, classe 1999, risultato irregolarmente presente sul territorio italiano, è scattato l'arresto.



