Polizia municipale scopre party a base di alcol e droga.

Non si trattava solo di un assembramento, già di per sé vietato dalle norme anti covid, ma di un vero e proprio party a base di alcol e droga, con una decina di giovani. Li hanno scoperti nel fine settimana gli agenti di Polizia Giudiziaria in abiti civili che sabato notte erano impegnati nel presidio del territorio. Tutto è iniziato da un normale controllo delle vie del centro storico, dove la pattuglia in abiti civili - verso le 23,30 - ha notato un giovane che alla loro vista cercava di nascondersi dietro ad alcune autovetture parcheggiate. Il gesto ha fatto insospettire gli agenti che lo hanno fermato. Si trattava di un giovane riminese, senza documenti - con precedenti penali specifici per reati di droga - che abitava dall’altra parte della città e stava andando in casa di amici. Da lì - considerato anche l’orario - è scattato il controllo.

È bastato che si aprisse la porta dell’appartamento per far capire agli agenti che non si trattava solo di un semplice assembramento, ma di un piccolo party a base di droga e alcol. All’interno dell’abitazione infatti, gli uomini della PG si sono trovati davanti una decina di ventenni, ragazzi e ragazze, tutti italiani e residenti a Rimini, intenti a fumare e bere alcolici, per un totale di 10 gr tra marijuana hashish e cocaina, posti sotto sequestro. Gli agenti hanno sanzionato tutti i ragazzi con un verbale di 400 euro. Segnalati alla Prefettura i 5 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

