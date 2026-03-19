RIMINI Polizia Penitenziaria celebra il 209° anniversario di Fondazione Evento nel cuore della città, per ribadire il legame con il territorio

A 209 anni dalla Fondazione si ricorda il valore degli uomini, si mettono a fuoco le sfide rappresentate da un mandato complesso, nel garantire sicurezza e insieme “custodire l'altro”. Su questa duplice missione del Corpo insiste il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria di Rimini, Aurelia Panzeca, davanti alle autorità militari, religiose, rappresentanti dell'amministrazione comunale, personale del Carcere de “I Casetti”. Mandato ideale dal quale discende una intensa attività, resa attraverso i numeri.

Solo alcuni degli ambiti di competenza ed intervento degli agenti e a tutto il personale la Direttrice dell'Istituto Penitenziario di Rimini, Palma Mercurio, esprime vicinanza e ringraziamento, evidenziandone l'impegno a tutto tondo, dalla collaborazione nelle attività di rieducazione dei detenuti, alla formazione continua.

E proprio per quanto fatto sul campo, la cerimonia in Sala Manzoni prosegue con la consegna di encomi e premiazioni per meriti di servizio, in un evento che anche quest'anno il Corpo sceglie di portare nel cuore della città, per ribadire il proprio legame con il territorio, “perchè – dice ancora il Comandante Pazeca - la Polizia Penitenziaria di Rimini ha un mandato importantissimo: quello di proteggere anche la cittadinanza, attraverso la cura di una porzione di ordine pubblico che si vive quotidianamente in ambiente penitenziario”.

Nel video, l'intervista al Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria di Rimini, Aurelia Panzeca

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