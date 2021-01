ARRIVITÀ 2020 Polizia Stradale, calano sinistri, dimezzati, ed etil-test La Polizia di Stato di Rimini traccia il bilancio dell'attività operativa della Stradale nel 2020. Dati e modalità di controllo influenzati dalla pandemia

Polizia Stradale, calano sinistri, dimezzati, ed etil-test.

Lo sforzo è stato massimo nell'anno della pandemia: energie – uomini e mezzi – dispiegate per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento della diffusione del Covid. Quasi 3000 le pattuglie (2947) su strada, per lo più impegnate nei nei posti di controllo fissi sulle principali arterie e nei caselli autostradali: riscontrate 10.228 violazioni alle norme sulla circolazione; sono state 373 le infrazioni per mancato rispetto delle misure di contenimento, che hanno comportato altrettante sanzioni da 400 euro, per la gran parte dei casi elevate poi a 533 euro perché commesse a bordo di veicoli.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Quasi tre mesi di lockdown, e comunque restrizioni alla mobilità lungo tutto l'anno hanno però avuto un effetto virtuoso, con cali sensibili sul fronte incidenti stradali: 4 i morti sulle strade, contro i 7 mortali registrati nel 2019; in totale, 294 interventi per sinistri, ben 161 in meno nell'anno. Il Coronavirus, d'altro lato, ha portato anche a limitare le verifiche sull'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, visto – segnala la stradale – le modalità di accertamento e la finalità di tutelare gli automobilisti come anche gli operatori di polizia. Evitati così i consueti controlli massivi, ma comunque su quasi 11mila conducenti controllati, 131 sono stati sanzionati per guida sotto l'effetto di alcool e 21 per alterazione psicofisica dovuta a droghe. In testa per numero alle contestazioni, restano quelle per superamento dei limiti di velocità (746), mancato uso delle cinture (739) e ben 633 le contravvenzioni per l'uso del telefonino alla guida.

I più letti della settimana: