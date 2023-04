Poliziotto si tuffa e salva una donna nel porto canale di Rimini

Tenta il suicidio gettandosi in mare dal porto canale, ma viene salvata da un poliziotto della Squadra Volante di Rimini. È successo intorno alle 10.40, quando un passante ha dato l'allarme dopo aver visto la donna annaspare nelle fredde acque del porto. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato la donna, in stato di incoscienza, e uno dei due poliziotti della Volante si è gettato in mare. L'agente, adottando la manovra di salvataggio e di recupero in mare ha trascinato la donna fino ad un'imbarcazione della Guardia di Finanza, nel frattempo arrivata sul posto. Dopo essere stata issata sulla banchina, la donna è stata quindi rianimata dal personale medico del 118 ed è stata trasportata d'urgenza in Pronto Soccorso. Sia la donna che il poliziotto sono fuori pericolo.