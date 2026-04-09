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Polvere del Sahara sull’Italia: picco lunedì 13 aprile

Scirocco e perturbazione africana portano cieli velati, piogge “sporche” e qualità dell’aria in calo

9 apr 2026
Polvere del Sahara sull’Italia: picco lunedì 13 aprile

Una nube di polvere sahariana è in arrivo sull’Italia, spinta da forti venti di Scirocco legati a una depressione in risalita dal Nord Africa. Secondo il meteorologo Daniele Ingemi di Meteored Italia, il fenomeno raggiungerà il picco lunedì 13 aprile, quando il pulviscolo si estenderà a gran parte del Paese, dopo aver interessato già da domenica Sardegna, Sicilia e Calabria.

Il cedimento dell’anticiclone favorirà l’ingresso di aria più instabile e il trasporto di sabbia desertica in quota. Le particelle, sollevate da venti intensi oltre i 50-60 km/h e spinte fino alla troposfera, possono viaggiare per migliaia di chilometri, rendendo i cieli lattiginosi e riducendo la visibilità, soprattutto al Centro-Sud.

La polvere si depositerà al suolo con le piogge previste tra lunedì e martedì, dando origine alle cosiddette “piogge sporche”, con residui su auto, balconi e superfici esposte. Possibili anche effetti sulla salute: le particelle più fini possono irritare le vie respiratorie e peggiorare condizioni preesistenti.

Non mancano però alcuni aspetti positivi: le polveri sahariane apportano nutrienti preziosi agli ecosistemi marini e terrestri, contribuendo alla fertilità degli oceani e persino della foresta amazzonica.




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