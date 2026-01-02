TURISMO DI PROSSIMITÀ Ponte dell'Epifania: oltre 6,5 milioni di italiani in vacanza, "soggiorni brevi e mete accessibili" Sabato 3 gennaio, al via i saldi in Emilia-Romagna

In vacanza sì, ma soggiorni brevi e in hotel. Un milione di italiani si metteranno in viaggio per l'Epifania, secondo l'indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi. Sono quelli che hanno aspettato fino all'ultimo per poter partire e che non hanno voluto perdere l'occasione di una vacanza, anche se in coda alle festività. Altri 5,5 milioni di viaggiatori erano già in villeggiatura, portando il saldo totale a 6,5 milioni. Ancora una volta, la prima scelta nella destinazione è l'Italia, nel 94,9% dei casi, mentre solo poco più del 5% opterà per una vacanza all'estero. 'Per la Befana vince il turismo di prossimità - dice Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - mete più accessibili e facilmente raggiungibili'.

Sabato 3 gennaio, intanto, in Emilia-Romagna al via i saldi, per due mesi, fino al 3 marzo. “Un momento importante per la nostra rete commerciale - commenta l'assessora regionale al Turismo e Commercio Roberta Frisoni - che conta circa 4.800 esercizi sul territorio. E sono – continua - un'opportunità concreta di risparmio per le famiglie, contribuendo a rendere più vive le nostre città".

