RIMINI Ponte di Tiberio, aggiudicati i lavori di restauro: al via un cantiere da 900mila euro Pulitura, conservazione e nuova illuminazione LED per valorizzare uno dei monumenti simbolo della città. Apertura del cantiere a gennaio 2026.

Il Ponte di Tiberio si prepara a un importante intervento di restauro e riqualificazione illuminotecnica che accompagnerà lo storico monumento verso una nuova fase di valorizzazione. Il Comune di RImini ha infatti aggiudicato i lavori previsti dal progetto esecutivo approvato lo scorso giugno, suddiviso in due lotti per un investimento complessivo di circa 900mila euro, interamente finanziato con risorse comunali.

Il lotto dedicato alla pulitura e al restauro della struttura è stato assegnato alla LARES – Lavori di Restauro S.r.l., impresa veneziana con oltre cinquant’anni di esperienza e più di 700 interventi su beni monumentali, tra cui il Ponte di Rialto, Palazzo Ducale e l’Arena di Verona. Il secondo lotto, dedicato alla riqualificazione dell’illuminazione, è stato affidato al Consorzio CEIR tramite la consorziata DZ Engineering, società forlivese con una solida specializzazione nell’illuminazione monumentale e sportiva, attiva anche in diversi siti UNESCO.

Il progetto si fonda sul principio del minimo intervento, nel rispetto della patina originaria dell’opera e in accordo con la Soprintendenza. La nuova illuminazione prevede un sistema LED che riprodurrà nelle ore notturne tonalità e inclinazioni della luce solare, con variazioni dinamiche di intensità. L’intervento coinvolgerà anche il contesto circostante, dalla passerella pedonale alla modulazione luminosa della Piazza sull’Acqua.

Il cantiere prenderà avvio a gennaio 2026 con la parte illuminotecnica. In primavera, con temperature più favorevoli, partiranno le operazioni di pulitura e restauro, che richiederanno la chiusura del ponte per circa tre settimane. La conclusione dell’opera è prevista entro la fine del 2026.

