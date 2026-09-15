RIMINI Ponte di Tiberio, il restauro verso il traguardo: a Natale si accende la nuova luce Il nuovo sistema di illuminazione valorizzerà il monumento bimillenario con differenti scenari notturni

Ponte di Tiberio, il restauro verso il traguardo: a Natale si accende la nuova luce.

Il Ponte di Tiberio si prepara a mostrarsi sotto una nuova luce. A Rimini procedono verso la conclusione i lavori di restauro e valorizzazione del monumento bimillenario, affiancati dalla realizzazione del nuovo sistema di illuminazione. Dopo l’apertura del cantiere di restauro a maggio, gli interventi sono entrati nella fase delle rifiniture, con l’obiettivo di completare le operazioni nella prima parte di dicembre.

Sul fronte del restauro, dopo la pulitura delle superfici e la rimozione di vegetazione, patine e croste nere, si è proceduto al consolidamento delle pietre dei prospetti e delle arcate inferiori. In queste settimane i restauratori sono impegnati nella stuccatura e nell’applicazione dei trattamenti protettivi. Successivamente toccherà anche alla pavimentazione, che sarà sottoposta a pulitura e stuccatura. Gli interventi sono stati concordati con la Soprintendenza.

In fase avanzata anche la riqualificazione illuminotecnica. I nuovi proiettori destinati al ponte sono già stati installati, mentre si lavora alla passerella pedonale, dove saranno collocate linee LED continue. Entro la fine di ottobre è previsto il completamento dei nuovi corpi illuminanti, destinati a valorizzare non soltanto il monumento, ma anche i gradoni e la passerella galleggiante che collega il centro storico con piazza Pirinela. Particolare attenzione è stata riservata all’effetto scenografico: il sistema permetterà di creare differenti scenari durante la notte, riproducendo tonalità e inclinazioni delle ombre ispirate alla luce naturale. Intensità e gradazioni del bianco cambieranno nel corso delle ore, offrendo una percezione diversa del ponte a seconda del momento della notte.

L’accensione definitiva della nuova illuminazione è prevista entro Natale, quando uno dei simboli più riconoscibili di Rimini sarà restituito alla città con una veste rinnovata, nel rispetto della sua storia millenaria.



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