Ponte di Tiberio pedonale almeno fino a settembre 2021, obiettivo “chiusura definitiva”

Continuerà almeno fino a fine estate la pedonalizzazione del Ponte di Tiberio, a Rimini. L'obiettivo, più volte sottolineato, dell'amministrazione comunale è quello di arrivare alla chiusura del ponte billenario. “Una prova generale, che si protrae, per la realizzazione di quello che resta uno degli obiettivi strategici del Piano urbano della mobilità sostenibile”, scrive il comune in una nota. Nel mentre prosegue l'esame dei flussi di traffico, anche se non realistici a causa dell’emergenza sanitaria. La chiusura definitiva del ponte rientra infatti “in un intervento strutturale sulla mobilità del quadrante urbano tra Statale e le due sponde del Marecchia fino al mare”.





“L’abitudine a considerare il Ponte di Tiberio pedonale - sottolinea l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni - è già molto consolidata fra i cittadini. Questa sperimentazione non solo ha dimostrato che si può fare, ma che si deve fare per elevare ancora di più la qualità di vita dei riminesi e degli ospiti, per esaltare tutti gli interventi straordinari sui contenitori culturali e naturali della nostra città e per rendere più sicura la circolazione”.