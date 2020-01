VIABILITÀ Ponte di Verucchio: domenica la riapertura

Riaprirà domenica 19 gennaio alle 7 il ponte di Verucchio, con transito a senso unico alternato e consentito ai soli veicoli con peso fino a 3 tonnellate e mezzo. Una decisione comunicata dal presidente della Provincia Riziero Santi “a soli 29 giorni dalla chiusura – dice – dopo che sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza in somma urgenza. In evidenza “la collaborazione messa in campo fra la Provincia di Rimini, proprietaria del ponte – sottolinea il Presidente Santi – e la Regione Emilia-Romagna, competente per interventi di protezione civile e sull'alveo fluviale, per un primo risultato, nell'alleggerire i disagi ai cittadini”.



