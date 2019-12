VIABILITÀ Ponte di Verucchio: si cercano soluzioni per la viabilità

Ancora bloccato il transito al Ponte di Verucchio, perché ritenuto non idoneo a tornare operativo. Domani, alla presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini e dell'assessore Paola Gazzolo, si riunirà un tavolo tecnico in Regione per trovare una soluzione al problema viabilità.

Fra le ipotesi la realizzazione di un ponte militare, formato da travi reticolari d'acciaio e assi di legno, o una nuova soluzione definitiva.



