Ponte Genova San Giorgio, Conte: "Mirabile frutto del genio italico".

Davanti alla massime autorità - Presidente della Repubblica Mattarella, il Premier Conte, i Presidenti di Camera e Senato Casellati e Fico - è avvenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio. Un inizio toccante, dopo l'inno nazionale italiano, con la lettura, nel silenzio, dei nomi e dei luoghi di origine delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, ormai un anno fa. Poco prima della cerimonia, il Presidente Mattarella ha tenuto, in Prefettura, un incontro privato con i familiari delle vittime e ha detto: “E' importante che vi sia un'azione severa, precisa e rigorosa di accertamento delle responsabilità''. Pensiero alle vittime e ai familiari dal premier Conte: "Non siamo qui per tagliare un nastro, è ancora troppo acuto il dolore della tragedia". Il Ponte di Genova - ha poi detto - e' un'opera mirabile frutto del genio italico, di una virtuosa collaborazione tra politica, amministrazione locale, impresa e lavoro".



