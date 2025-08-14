POLITICO ITALIA Ponte Morandi, Mattarella: "La tutela delle infrastrutture non ammette negligenze" Genova ricorda la tragedia di sette anni fa, con 43 vittime e centinaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case

Sette anni fa il crollo del ponte Morandi, a Genova, che causò 43 vittime e centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Il capoluogo ligure ricorda la tragedia con cerimonie commemorative, insieme alle autorità e al comitato parenti vittime del ponte Morandi. Per la prima volta, si svolgono nello spazio attiguo al memoriale inaugurato lo scorso dicembre. Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio alla sindaca di Genova Silvia Salis, parlando di ferita indelebile, che ha segnato “un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni.

La tutela delle infrastrutture – ha concluso – per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza”. Altra tragedia, ma in mare, a Lampedusa, dove sono riprese all'alba le ricerche dei dispersi dopo il doppio naufragio di ieri a 14 miglia dall'isola. 23 cadaveri ritrovati, ma i morti accertati sono 27. Intanto sono sbarcati 156 migranti, dopo il soccorso di tre imbarcazioni. La presidente del Consiglio Meloni, dalla Grecia dov'è in vacanza, scrive di aver accolto con “sgomento” il naufragio, accusando i trafficanti di essere “inumani”. L'opposizione accusa le leggi del governo che impediscono i soccorsi. Infine Bankitalia comunica dati sul debito pubblico, che lo scorso giugno ha toccato nuove vette record, 18 miliardi in più rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.070 miliardi di euro. In sei mesi però, e questa è la buona notizia, le entrate tributarie sono aumentate di 8 miliardi e mezzo, 3,4% in più rispetto al mese precedente, per un totale di oltre 257 miliardi di euro.

