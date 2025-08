POLITICO ITALIA Ponte sullo Stretto, Salvini: "A campata unica, sarà il più lungo al mondo" Il Cipess ha dato l'ok definitivo al progetto: 13,5 miliardi di investimento

Il ponte degli italiani, così lo ha battezzato il ministro Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, dopo aver incassato l'ok definitivo al progetto da parte del Cipess, comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con 13,5 miliardi di investimento che vedrà l'impegno da oggi della società Stretto di Messina per redarre il progetto esecutivo del Ponte.

Alla riunione del Cipess ha preso parte anche la presidente del Consiglio Meloni, la quale ha poi annunciato un viaggio in Asia dal 31 agosto all'8 settembre, e non mancherà il passaggio ad Osaka per l'Expo, il 7 settembre. Un sogno che diventa realtà per Salvini, che sottolinea non solo il risparmio di tempo, ma anche l'avvento della “metropolitana dello Stretto”.

Non la pensa così l'opposizione, che parla di enorme spreco di soldi pubblici, per Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra ad esempio “è una follia sotto ogni punto di vista: ambientale, economico, una mega opera che distrarrà un'enorme massa di risorse pubbliche che invece sarebbero necessarie per rispondere ai problemi e alle emergenze di milioni di italiani”.

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti

