Ponte Verucchio: a breve un test (a ponte chiuso) per la riapertura

Continuano i lavori al ponte sul Marecchia, a Ponte Verucchio, per riattivare la viabilità ordinaria. È il presidente della provincia, Riziero Santi, a fare il punto della situazione: "Stiamo progettando in questi giorni l'intervento di sollevamento della trave, per poter fare una valutazione sul grado di spinta dell'impalcato sulla spalla del ponte", riporta altarimini.it. Un test che verrà posto in essere prossimamente e a ponte completamente chiuso. Se darà esito positivo, potrà essere riaperto senza alcuna limitazione. E Santi precisa che “qualora dovesse emergere una pressione particolare, l'intervento sarebbe più consistente", il che significa tempi più lunghi per il ripristino totale.