Ponte Verucchio: chiusura 22 e 23 febbraio, poi si riaprirà a senso unico alternato

Ponte Verucchio: chiusura 22 e 23 febbraio, poi si riaprirà a senso unico alternato.

Dalle ore 7.00 di sabato 22 febbraio alle ore 18.00 di domenica 23 febbraio scatta il divieto di transito totale per tutti i veicoli sul ponte Verucchio, divieto che si estende anche al traffico ciclabile e pedonale. E' infatti necessario fare lavori di sollevamento degli impalcati del ponte sulla pila n° 2 (lato Torriana), operazione che, come da cronoprogramma, rientra nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza della struttura.

Terminata l’operazione, che consentirà di ottene un’accurata misurazione delle sollecitazioni, il ponte sarà riaperto al traffico delle auto sempre a senso unico alternato regolato da semaforo.



I più letti della settimana: