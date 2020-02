Ponte Verucchio: da lunedì sarà aperto a tutti i veicoli sotto le 40 tonnellate

A partire dalle 7:00 di lunedì 2 marzo il Ponte Verucchio torna ad essere transitabile per tutti i veicoli con peso non superiore alle 40 tonnellate. Dopo i test di sollevamento della struttura dello scorso week end, terminati con esito positivo, per verificarne il livello di pressione sulla spalla il ponte era stato riaperto a tutti i veicoli fino a 3,5 tonnellate. Resta valido il limite di velocità di 30 km/h, il senso unico alternato regolato da semaforo e il percorso pedonale sul lato monte della struttura. Il divieto di transito per i mezzi di oltre 40 tonnellate, scrive la Provincia, si estende dall'uscita della rotatoria di intersezione con la provinciale fino alla testata del ponte lato Verucchio. L'obiettivo finale prima di giungere alla riapertura definitiva è la progettazione di un intervento utile a “neutralizzare” l'azione sull'infrastruttura del movimento reciproco dei due versanti. Pianificata inoltre la realizzazione, in primavera, di una briglia posizionata subito a valle del ponte.