Ponte Verucchio: due giorni di chiusura totale per sollevare la campata

“Si lavora anche alle prime ore di domenica mattina, anche quando la polemica non è in corso e anche quando le elezioni sono passate. Ci pensano i cittadini del posto a ricordarlo e questo fa piacere. Il 22 e 23 chiusura per sollevazione trave”. Questa la comunicazione, tramite Facebook, del presidente della Provincia Riziero Santi. Come preannunciato nelle scorse settimane, dunque, il Ponte Verucchio verrà chiuso completamente nel penultimo weekend di febbraio - per ridurre al minimo i disagi per la popolazione, precisa Santi - per il sollevamento della campata. Sono stati intanto approvati dal Consiglio provinciale i lavori in regime di somma urgenza per le strutture di fondazione della seconda pila, lato Torriana, del ponte.