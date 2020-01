Ponte Verucchio: entrano nel vivo i lavori

La ripresa delle attività dopo le festività natalizie nella zona di Verucchio è aggravata dalle difficoltà legate alla viabilità con la chiusura del ponte di Verucchio. Il presidente della Provincia Rinziero Santi fa sapere che da questa mattina le forze di polizia presidieranno il tratto di viabilità alternativa al ponte e che i semafori saranno gestiti in manuale tenendo conto della situazione. Inoltre il trasporto scolastico è stato adeguato alle necessità in emergenza.

Sul fronte lavori la ditta da oggi procederà all’innalzamento della trave dal pilastro 2 per predisporre l’intervento. Nel frattempo le attività proseguiranno in officina per realizzare il materiale di impalcatura per l’azione risolutiva che sarà il taglio. Sempre da oggi un’altra ditta procederà nelle opere di difesa del pilone 2 sottostante con la deposizione dei massi ciclopici e la gettata.

L'obiettivo è la riapertura del ponte in tempi rapidi.