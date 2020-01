VERUCCHIO Ponte Verucchio: previsto un piano di intervento dalla prossima settimana

Rimane alta l'attenzione sul Ponte Verucchio, dopo la chiusura totale al transito che rimane tuttora attiva. È lo stesso presidente di provincia Riziero Santi ad aggiornare sullo stato dei lavori in una nota inviata alla stampa.

Già da ieri, spiega Santi, "stanno lavorando quattro ditte diverse che si occupano dell'emergenza, del monitoraggio e dei sondaggi per impostare interventi strutturali". Da quanto risulta dalle prime valutazioni la provincia prevede di avere un piano dettagliato di intervento sulla spalla da metà della prossima settimana. Nel pomeriggio di ieri l'incontro con Ufficio Mobile Consumatori e Federconsumatori, in cui è stata concordata l'attivazione di un tavolo tecnico con le categorie per valutare contributi economici alle imprese, che sarà coordinato da Alberto Rossini. Predisposta, inoltre, una relazione che sarà inviata al Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli per richiedere un finanziamento al Governo, previa condivisione con l'assessore della Regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo.

In serata l'incontro pubblico sul Ponte a Torriana, a cui hanno partecipato circa 200 persone. Un confronto "positivo e civile" secondo Santi, in cui i cittadini hanno espresso "apprezzamento per la gestione emergenziale e per l'impegno profuso" ma hanno anche chiesto velocità esecutiva, una soluzione temporanea per il trasporto scolastico e risorse per i danni alle imprese.





