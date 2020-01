VALMARECCHIA Ponte Verucchio: riaperto il transito al traffico leggero

Ponte Verucchio: riaperto il transito al traffico leggero.

Così come annunciato questa mattina, pochi minuti dopo le 7, è stato riaperto il transito sul ponte che collega Verucchio a Poggio Torriana. Sarà consentito il traffico leggero in senso alternato. L'Ufficio Mobile Consumatori rende noto che erano presenti Sindaco e Vicesindaco di Poggio Torriana, scarsissima invece la cittadinanza. “Essere presenti sul posto alle 7 del mattino di Domenica è certamente un piccolo sacrificio ma – commenta l'UMC - avrebbe rappresentato un importante e forte segnale per la Pubblica Amministrazione”.

"Si continua da qui" commenta il presidente della provincia Riziero Santi. "Nessuna esaltazione della riapertura, - scrive su facebook - ma solo la sottolineatura di un presidio forte e condiviso. Dopo l'uscita dall'emergenza della chiusura totale in 29 giorni ora le prossime tappe che dovranno portare rapidamente al ritorno alla normalità".



La riapertura del ponte questa mattina (video UMC)



Il commento di Riziero Santi





