Ponte Verucchio: sopralluogo vertici provincia e regione per ripristino totale della viabilità.

Il presidente Santi ha invitato i vertici della Regione ad un sopralluogo al Ponte di Verucchio che da mesi è sottoposto ad interventi di manutenzione straordinaria per farlo tornare alla normalità con la transitabilità a due corsie e a pieno carico. Interventi già fatti in emergenza prima del lock down e che hanno consentito la riapertura del ponte a senso unico. Ora si lavora per il ripristino della briglia sul Marecchia. Santi ha spiegato ad assessori regionali e sindaci interessati l’intervento in tre stralci, dei quali i primi due sono necessari per riaprire completamente e comportano un costo di circa due milioni di euro; chiedendo alla Regione di confermare gli impegni assunti nei mesi scorsi e ha affermato che comunque i lavori, data la strategicità dell’opera, non potranno essere fermati. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); L’incontro è servito anche per fare il punto sulla situazione della viabilità della Valmarecchia".

“In quest’ottica abbiamo chiesto alla Regione un suo intervento diretto con un finanziamento che si sommi alle risorse per circa 1,8 milioni di euro - scrive Riziero Santi - La sistemazione del ponte non esaurisce però gli interventi che noi riteniamo indispensabili per la viabilità della Valmarecchia. Stiamo già pensando in prospettiva alla realizzazione di un secondo nuovo ponte più a valle. Questa nuova opera metterà in garanzia la transitabilità, eliminando il collo di bottiglia che un solo ponte rappresenta oggi. Inoltre, ho posto anche il tema del miglioramento della SP 8 Santagatese, che si connette con la E45, impegnando la Provincia in un cofinanziamento dell’intervento con risorse proprie". Il presidente della provincia ha riscontrato negli assessori Calvano e Priolo e nel sottosegretario Baruffi una disponibilità di ascolto e confronto che fa ben sperare".



