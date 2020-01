VIABILITÀ Ponte Verucchio: un incontro pubblico sulla situazione La Provincia, su richiesta di Federconsumatori, avvia uno specifico tavolo con gli Enti interessati, le Associazioni di Categoria, le Parti sociali e le Associazioni del consumo

Questa sera alle 20.30, nella sala polivalente di Torriana in via Roma 21/g, un incontro pubblico di aggiornamento sulla situazione del Ponte Verucchio. In particolare, sarà illustrata la gestione della viabilità e le modifiche necessarie per garantire il trasporto scolastico per gli studenti delle medie a Verucchio e le superiori a Rimini e Novafeltria. Sarà presente all'incontro anche il Presidente della Provincia Riziero Santi. In mattinata la Federconsumatori Rimini lo ha incontrato ribadendo prioritaria la tutela e la sicurezza dei cittadini e quindi il ripristino in sicurezza sia in emergenza che strutturalmente del ponte di attraversamento del fiume Marecchia. "La chiusura del ponte determina seri problemi per la vita di tutti i giorni dei cittadini della zona e non solo, scrive il presidente Graziano Urbinati, per le attività economiche, commerciali e dei servizi".

Federconsumatori ipotizza sgravi fiscali per le attività economiche e chiede che siano presi in considerazione anche i disagi che molti cittadini dovranno affrontare in attesa della messa in efficienza e sicurezza del ponte, si parla di 2/3 mesi.

