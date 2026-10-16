Porto di Ravenna, il Consiglio di Stato: Dogane dovrà fornire i dati sul transito di armi

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Dogane contro la sentenza del Tar di Bologna che aveva imposto di fornire i dati quantitativi aggregati sul transito di armi e approvvigionamenti bellici dal porto di Ravenna. La vicenda nasce dall’iniziativa della giornalista Linda Maggiori e dell’avvocato Andrea Maestri, sostenuti anche dal sindacato Usb dei lavoratori portuali.

Il Tar, ricostruisce Il Resto del Carlino, aveva riconosciuto il diritto di accesso ai dati numerici, mantenendo invece il segreto sui Paesi di provenienza e destinazione delle spedizioni, informazioni considerate potenzialmente rilevanti per la sicurezza nazionale e le relazioni internazionali.

Nelle motivazioni, il Consiglio di Stato giudica insufficienti le ragioni opposte dall’amministrazione, perché "evocano interessi pubblici astratti" e prospettano rischi generici senza dimostrarne la concretezza. Secondo i giudici, la diffusione di dati "soltanto numerici riferiti ad un periodo già decorso" costituisce un "ragionevole punto di equilibrio" per "non svuotare di effettività la normativa sulla trasparenza".

La sentenza rileva inoltre che altre autorità doganali o capitanerie, tra cui quella di Livorno, avrebbero fornito dati analoghi: "Non si comprende" quindi perché la stessa regola non debba valere per Ravenna.

Soddisfatta Linda Maggiori, che sui social commenta: "Abbiamo vinto". E annuncia una nuova fase della mobilitazione: "Ora dobbiamo iniziare a bloccarle". Prevista per il 30 ottobre una manifestazione a Ravenna e in altri porti.







