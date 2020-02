CORONAVIRUS Positivo uno degli italiani della Diamond Princess, migliora la coppia cinese allo Spallanzani

Positivo uno degli italiani della Diamond Princess, migliora la coppia cinese allo Spallanzani.

Uno dei 35 italiani che sono a bordo della Diamond Princess è risultato positivo al test del Coronavirus. Lo si apprende dalla Protezione Civile. Intanto le condizioni della coppia di cittadini cinesi ricoverata nella terapia intensiva dello Spallanzani "continuano il progressivo e costante miglioramento, in particolar modo il maschio". È quanto emerge dal nuovo bollettino medico dell'istituto Spallanzani di Roma. La coppia comunque non è stata ancora dichiarata fuori pericolo.

È prevista giovedì prossimo la fine della quarantena per i 55 italiani che si trovano da oltre due settimane in isolamento nella città militare della Cecchignola a Roma, dopo essere rientrati in Italia dai territori focolaio del Coronavirus. In assenza di ulteriori sviluppi e indicazioni, e alla luce dei test eseguiti e risultati negativi per 14 giorni consecutivi, il 20 febbraio prossimo i pazienti potranno definitivamente lasciare la struttura per porre fine all'isolamento e tornare a casa.







