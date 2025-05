EMILIA-ROMAGNA Post Alluvione, nuovo sopralluogo di De Pascale a Marzeno Insieme alla Sottosegretaria alla Protezioni Civile, Manuela Rontini in visita alle comunità sul Marzeno, esondato più volte negli ultimi due anni

Si continua a lavorare lungo il Marzeno nel tratto a monte, nel forlivese, sia a valle, nel ravennate, tra Brisighella e Faenza. A settembre 2024, un’onda d’acqua improvvisa è scesa, da Modigliana, esondando in più punti, in alcuni anche per la terza volta da maggio 2023. Tra le zone più colpite c'è proprio la frazione di Marzeno, dove la piena ha causato danni soprattutto in corrispondenza dei ponti. In programma tre interventi, uno già concluso, per 1,6 milioni di euro.

“Questo ponte – dice Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna - è già rifinanziato per 650.000 euro nell'ordinanza 13ter e verrà realizzato un bailey rialzato per consentire il passaggio dell'acqua. Sul ponte successivo, invece, dobbiamo ancora definire le risorse con il Commissario, ma è necessario intervenire su tutti. Sul Marzeno poi è fondamentale invece definire le opere di sicurezza idraulica alla confluenza con il Lamone, prima della città di Faenza. Ogni intervento è collegato a quelli successivi, ma l'insieme di queste opere metteranno in sicurezza una parte di territorio, che è stata molto molto danneggiata negli ultimi due anni”.

“Comprendiamo bene la preoccupazione delle famiglie e delle aziende” – ha detto, insieme alla Sottosegretaria alla Protezioni Civile Manuela Rontini - incontrando il Comitato alluvionati Marzeno, con il presidente, Lorenzo Valtieri. Una nutrita delegazione delle amministrazioni di Faenza e Brisighella. “Mai avrei pensato di trovarmi in una situazione come questa – dice Massimiliano Pederzoli, Sindaco di Brisighella - in due anni ci siamo alluvionati 4-5 volte. A Brisighella anche il 15 di marzo: è stata forse l'ondata di piena peggiore che abbiamo avuto, peggiore ancora di quella del 23”.

“Finalmente – riconosce Massimo Isola, Sindaco di Faenza- una attenzione vera di fronte a un corso fluvale che nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi due anni, con cadenza impressionante, ha mostrato criticità fortissime. Grandi lavori di pulizie sono stati fatti, ora bisogna, insieme ai ponti, rinforzare anche la sicurezza laddove ci sono centri abitati, come nel caso di Marzeno. Ultimo tema, non indifferente, è il tema delle delocalizzazioni, perché è evidente che un fiume come questo, che ha sponde e non ha argini, molto spesso trova nella sua strada delle abitazioni e delle imprese, che continuano a utilizzare fondi per essere rigenerati in luoghi, dove evidentemente continueranno ad essere insicuri”.

Nel video, le interviste a Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna; Massimiliano Pederzoli, Sindaco di Brisighella e a Massimo Isola, Sindaco di Faenza

