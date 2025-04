Post-alluvione, Presidente De Pascale in visita a Fontanelice

Le interviste a Michele De Pascale e Gabriele Meluzzi

Valle del Santerno, un'area colpita più volte: dall'alluvione del maggio 2023, poi a settembre e a ottobre del 2024, tra frane, smottamenti, l'esondazione dello stesso Santerno. Danni a terreni, edifici, aziende, alla viabilità, come la Casolana nel comune di Fontanelice, riaperta dopo mesi. Proprio a Fontanelice nuovo sopralluogo del Presidente della Regione, Michele de Pascale, insieme alla Sottosegretaria con delega alla Protezione Civile, Manuela Rontini. Accompagnati dal Sindaco Gabriele Meluzzi nelle aree più critiche, che necessitano di interventi prioritari: prima alla “Conca Verde”, luogo identitario per la comunità e la Valle, un sito interessato dall'esondazione del Rio Colombarino e dal cedimento della parte rocciosa; poi nella piazza del lavatoio, dalla quale è ben visibile la frana nel lato est del centro storico, colpito da smottamenti in più punti; diverse abitazioni ancora non agibili.

“I fenomeni franosi hanno colpito in maniera devastante tutta la Valle del Santerno – dice De Pascale – sia nel 2023, sia nel 2024. E' fondamentale tenere alta l'attenzione e, insieme al Commissario Curcio e al Governo, dobbiamo dare una accelerazione alle risposte per li territorio”.

Una visita attesa dall'Amministrazione e dalla cittadinanza: “I cittadini hanno bisogno della vicinanza del Comune e della Regione - dice il Sindaco Meluzzi – in questi mesi non è stato facile; è necessario far capire che gli enti e le istituzioni si stanno muovendo, soprattutto perché parliamo del centro storico del paese, che non può essere lasciato a se stesso, non può essere considerato un problema minore, anche se siamo un piccolo Comune”. Già eseguiti e conclusi dall’Agenzia regionale di Protezione Civile interventi urgenti sul Santerno e sui rii minori per 1 milione 800 mila euro; in corso altri lavori urgenti per altrettanti 1 milioni e 800mila.

Nel video, le interviste al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale e al Sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi