Post alluvione: sopralluogo del Presidente De Pascale ai cantieri lungo il torrente Idice

Nel video le interviste a Carlo Gubinelli, Sindaco di Castenaso; Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna; Debora Badiali, Sindaca di Budrio; e Bruno Bernardi, Sindaco di Molinella.

I lavori proseguono senza sosta, nonostante i danni ingenti dovuti al maltempo. Osservato speciale il torrente Idice, tra Castenaso, Budrio e Molinella. La priorità, condivisa anche dal Commissario Fabrizio Curcio, è la ricostruzione del Ponte della Motta, che ha “rotto” la prima volta a maggio 2023 e una seconda volta a settembre 2024 nel tratto a valle, per poi uscire dallo sfioro a ottobre senza compromettere l’integrità degli argini. Il Presidente della Regione Michele De Pascale tocca con mano lo stato di avanzamento degli interventi nel corso di un sopralluogo ai cantieri di messa in sicurezza nei tre Comuni del Bolognese. Obiettivo: ricostruire tratti di argine, rinforzarli con diaframmature, intervenire sulle erosioni delle sponde e risagomare il torrente. "Qui c'è un'urgenza enorme di accelerare i processi - dice il Sindaco di Castenaso, Carlo Gubellini - e realizzare quelle opere che sono indispensabili per ridurre la portata di piena e mettere in sicurezza i territori e le zone che attualmente sono fragili e soggette appunto alla esondazione". "Sono in programma lavori molto molto importanti, - conferma il Presidente della Regione De Pascale - oltre 7 milioni di euro per aumentare la capacità d'invaso del fiume. Al momento sono assegnati a SOGESID, ma sono uno di quegli interventi PNRR sui quali siamo molto preoccupati e su cui chiediamo un'accelerazione importante. Siamo a lavoro col commissario per determinarla".

Sono terminati nello specifico i lavori di somma urgenza, per 32 milioni di euro, in seguito all’alluvione di maggio 2023. In corso interventi per oltre 30 milioni, dopo i danni del maltempo dell’autunno scorso. "Lavori che sono conclusi sono in via di perfezionamento invece sul tratto arginato fra Budrio e Molinella, - continua De Pascale - lì l'intervento complessivamente è stato un intervento di grandissima dimensione. Altri interventi che non sono ancora finanziati invece sui ponti in comune di Budrio". "Bisogna capire quali sono le tempistiche - osserva la Sindaca di Budrio, Debora Badiali - per ricucire dei territori che sono stati fortemente colpiti e che continuano a vedere chiaramente il lavoro della regione Emilia-Romagna nella ricostruzione, nella messa in sicurezza degli argini, ma che hanno bisogno chiaramente anche delle prospettive per il futuro e per la sicurezza delle nostre comunità". "In questo momento- aggiunge il Sindaco di Molinella Bruno Bernardi - stiamo vivendo una brutta situazione su quello che è la viabilità di Molinella perché comunque tutte le strade provinciali che ci sono in questo momento che portano da Bologna a Molinella e anche adesso da lunedì anche quelle che portano a Imola sono interrotte e quindi tutte le aziende e anche comunque il tessuto sociale economico di Molinella sono veramente a rischio".



