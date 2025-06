REPORT CARITAS Povertà in aumento in Italia: +62% di famiglie assistite in 10 anni Situazione in peggioramento per famiglie con figli e anziani

+62% di famiglie assistite dalla Caritas in 10 anni e comunque il 3% in più nel 2024 rispetto all'anno precedente. Questa la fotografia allarmante che emerge dal nuovo report "e la situazione sta peggiorando per una quota sempre più consistente di persone - famiglie con figli e pensionati - per le quali trovare una casa o curarsi è un lusso". "Crescono i bisogni, sempre più intrecciati. Nel 2024 la rete Caritas - si apprende - ha erogato oltre 5 milioni di prestazioni con una media di circa 18 interventi per assistito, in aumento rispetto ai 13 dell’anno precedente".

“La cornice più ampia – viene evidenziato - è desolante e va ricordata. Nella Ue oltre un cittadino su cinque – in un bacino di 93 milioni di persone – vive, infatti, in una condizione di rischio povertà o esclusione sociale”. In Italia un residente su dieci circa, si trova in condizione di povertà assoluta, secondo i dati Istat, ovvero 5 milioni e 694 mila persone. "In tutto, 2 milioni e 217 mila famiglie non dispongono delle risorse necessarie per una vita dignitosa, che comprende un’alimentazione adeguata, abbigliamento e una abitazione. Anche se si regista un aumento dell’occupazione, si diffonde il lavoro povero e il 21% dei lavoratori ha un reddito troppo basso per vivere in modo adeguato per effetto del “caro vita” che sta erodendo il potere di acquisto delle famiglie".

